Названо число обращений в налоговые органы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В октябре текущего года в налоговые органы поступило 44 757 обращений, что на 16,3 процента меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 95,2 процента обращений составили заявления, 4,7 процента - жалобы, 0,1 процента - предложения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период завершено рассмотрение 66,9 процента поступивших заявлений, 33,1 процента в настоящее время находятся в обработке. По 69,5 процента обращений приняты соответствующие решения, по 29,2 процента - даны разъяснения, по остальным - приняты меры в соответствии с законодательством.

Из поступивших жалоб 137 нашли свое решение. В основном они касались камеральных налоговых проверок, снятия финансовых санкций, подачи налоговых деклараций, регистрации налогоплательщиков, оперативных мероприятий налогового контроля, действий (или бездействия) налоговых органов, ведения лицевых счетов и других вопросов.

За октябрь 2025 года соответствующими должностными лицами ГНС было принято 48 граждан. В ходе приема каждое обращение рассматривалось индивидуально, были приняты необходимые меры для положительного решения законных требований граждан.

