Явка на референдуме по проекту новой Конституции в Казахстане на 14:00 составила 51,93%

АСТАНА /Trend/ - Явка на референдуме по проекту новой конституции Казахстана по состоянию на 14:00 по местному времени составила 51,93%.

Как передает Trend, в ЦИК страны сообщили, что на данный момент отдали свои голоса 6,47 миллиона человек из 12,46 миллиона.

По регионам самая большая явка в Актюбинской области – 61,37%. Самая низкая – в городе Алматы (21,68 %).

"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", - сообщили в ЦИК.

Напомним, что сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум. Соответствующий указ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля. На голосование вынесен вопрос о принятии новой Конституции.

Проект новой Конституции подготовлен с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В проекте особое внимание уделено правам и свободам человека, а к базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны.