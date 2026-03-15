Иран и Франция обсудили эскалацию военных действий в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили эскалацию военных действий в регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Ирана, в ходе телефонного разговора министров иностранных дел двух стран министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи осудил действия США и Израиля в отношении событий, происходящих в регионе, и подчеркнул важность воздержания от любых шагов, которые могут привести к усилению напряженности в регионе.

Аракчи сказал, что Иран предпринимает шаги для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к прекращению военных нападений на Ливан.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.