В Казахстане назвали сроки запуска проекта по прокладке ВОЛС по дну Каспия

АСТАНА/Trend/ - Запуск проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря "Транскаспийская ВОЛС" планируется на третий квартал 2026 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра - министр информационных технологий и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

По его словам, реализация проекта позволит значительно сократить задержку сигнала, что улучшит интернет-транзит между странами. Мадиев также отметил, что уже сегодня от зарубежных государств поступают заявки на подключение к линии для передачи интернет-трафика.

Напомним, что ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана "Азертелеком" и "Казахтелеком" подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря в рамках международного форума в Астане в сентябре 2022 года.

Проект является частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиязан и составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.