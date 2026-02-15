В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку - Вучич

БЕЛГРАД/ Trend/ - В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было в прошлом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Сербии Александар Вучич выступая на 1-м заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия с участием Президента Ильхама Алиева.

"В то же время, во всех различных областях, от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества, я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире. И я хотел бы добавить еще одну вещь. Я многому научился у Ильхама Алиева, у моего дорогого друга, не только сегодня. Именно поэтому я сегодня провел с ним больше времени, чем ожидалось. Я всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы еще больше научиться у него. И планирую поступать также и в будущем. Я знаю, что он очень преданный друг. Я знаю, что мы можем ожидать много хорошего от Азербайджана, и верю, что азербайджанский народ всегда может ожидать только хорошего от Сербии и сербского народа. Прошу вас, сербских министров, проявить такую же старательность и быть такими же преданными, как наши азербайджанские коллеги. Желаю вам успехов в работе", - добавил Вучич.