Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Интеллект против провокатора: ответ Мехрибан Алиевой в Мюнхене (ВИДЕО)

Политика Материалы 15 февраля 2026 19:11 (UTC +04:00)
Интеллект против провокатора: ответ Мехрибан Алиевой в Мюнхене (ВИДЕО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поставила на место журналиста-провокатора. Эпизод произошел в Мюнхене в период проведения конференции по безопасности.

Как сообщает Trend, Эмин Гусейнов подошел к Мехрибан Алиевой, представился и попытался задать провокационный вопрос.

Мехрибан Алиева ответила ему так: "Это вы тот человек, который скрывался в посольстве в женской одежде? Желаю вам здоровья", - сказала Первый вице-президент и удалилась.

Напомним, что несколько лет назад Эмин Гусейнов, скрываясь от следствия, переодевшись в женскую одежду и нацепив парик, укрылся в посольстве Швейцарии в Баку.

Лента

Лента новостей

Читать все новости