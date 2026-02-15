Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы увеличим объемы экспорта природного газа в Сербию

Политика Материалы 15 февраля 2026 18:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы увеличим объемы экспорта природного газа в Сербию
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БЕЛГРАД/ Trend/ - Наши отношения в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате. Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Теперь мы также будем заниматься преобразованием экспортируемого в Сербию газа, что позволит получить дополнительные объемы чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта», - подчеркнул глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости