Президент Ильхам Алиев: У нас с Сербией есть четкие планы на будущее

Политика Материалы 15 февраля 2026 18:35 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Ляман Зейналова
БЕЛГРАД/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем рассказал о планах двух стран на будущее.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «У нас есть четкие планы на будущее. Они заключаются в дальнейшем укреплении наших отношений в политической, экономической и энергетической сферах, поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга на международных платформах в рамках международных организаций, реализации совместных инвестиционных проектов, использовании новых возможностей в энергетическом и транспортном секторах и, ориентируясь на долгосрочную перспективу, сформировать более сильную синергию».

