Назван объем импорта риса в Иране

БАКУ/ Trend/ - С 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года импорт риса в Иран составил 1,25 миллиона тонн на сумму 1,31 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на иранскую таможенную администрацию.

Отмечается, что объем импорта риса за 10 месяцев текущего года совпадает с объемом за предыдущий иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года). Стоимость одного килограмма импортированного риса за этот период составила около 1,06 доллара США.

52,7% импортированного риса поступило из Индии, 29,2% — из Пакистана, 15,9% — из ОАЭ, остальное — из Турции и Таиланда. В среднем ежемесячный импорт составил 125 000 тонн. Если тенденция сохранится, ожидается, что общий импорт риса за текущий иранский год достигнет 1,5 миллиона тонн.

По данным Таможенной администрации Ирана, за первые 10 месяцев текущего года общий импорт продукции составил 33,2 миллиона тонн на сумму 49,1 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт снизился на 15,6% в стоимостном выражении и увеличился на 4,6% в весовом.