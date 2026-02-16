Инвестиции в основной капитал Азербайджана в январе выросли

БАКУ/Trend/ - В январе 2026 года в основной капитал Азербайджана было направлено 1 миллиард 405,9 миллиона манатов инвестиций, что на 75,6% больше по сравнению с январем прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился на 78,3%, а в ненефтегазовый сектор - на 73,9%.

Из использованных инвестиций 758,6 миллиона манатов, или 54,0%, были направлены в сферы производства продукции, 551,0 миллиона манатов (39,2%) - в сферу услуг, 96,3 миллиона манатов (6,8%) - на строительство жилых домов.

Из общего объема инвестиций в основной капитал 1 миллиард 004,0 миллиона манатов, или 71,4%, составили внутренние инвестиции. При этом 577,2 миллиона манатов, или 41,1% от общего объема инвестиций в основной капитал, были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.