Обнародована стоимость проектов в сфере портов и морского транспорта Ирана

БАКУ /Trend/ - В Иране в рамках 14 проектов в сфере портов и морского транспорта было затрачено 106 триллионов риалов (примерно 83,4 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию портов и морского транспорта Ирана.

10 февраля в иранских провинциях Хормозган, Мазандаран, Гилан и Бушер в рамках проектов были завершены работы, и объекты, а также суда введены в эксплуатацию.

В провинции Хормозган на юге Ирана на закупку лоцманского судна было израсходовано 6,74 миллиарда риалов (примерно 5,3 тысячи долларов).

Также в Хормозгане за счёт инвестиций частного сектора на 45,5 миллиона евро приобретено оборудование для ускорения погрузочно-разгрузочных операций.

В провинции Бушер на юге Ирана в рамках трёх инфраструктурных проектов введены в эксплуатацию объекты, на что было потрачено 11,4 триллиона риалов (примерно 9 миллионов долларов).

В порту Энзели провинции Гилан на севере Ирана введён в эксплуатацию склад для хранения растительного масла вместимостью 40 тысяч тонн. На его строительство израсходовано 2,35 триллиона риалов (примерно 1,85 миллиона долларов).

В провинции Мазандаран на севере Ирана введены в эксплуатацию три инфраструктурных объекта. На их создание потрачено 3,03 триллиона риалов (примерно 2,4 миллиона долларов).

Отметим, что введение в эксплуатацию этих объектов приурочено к 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране.