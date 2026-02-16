Ожидается рост производства электроэнергии в Иране

БАКУ/Trend/ - В следующем иранском году (21 марта 2026 года — 20 марта 2027 года) ожидается увеличение мощности по производству электроэнергии в Иране до 100 тысяч мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра энергетики Ирана Яздан Резаи.

По его словам, до победы Исламской революции (1979 год) мощность по производству электроэнергии в стране составляла 7 тысяч мегаватт. В настоящее время этот показатель вырос в 14 раз и достиг 98 тысяч мегаватт.

Резаи отметил, что до победы Исламской революции электроэнергией были обеспечены 4,3 тысячи деревень. Сейчас электричеством обеспечено более 59 тысяч деревень по всей стране.

Заместитель министра также сообщил, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 года — 20 марта 2025 года) в результате усилий Министерства энергетики в сфере водоснабжения и электроэнергетики было израсходовано 1,93 квадриллиона риалов (примерно 1,5 миллиарда долларов).

Он добавил, что в последние дни в рамках реализации проектов в сфере электроэнергетики в северной провинции Гилан было освоено 65 триллионов риалов (примерно 50,6 миллиона долларов).

Отметим, что в связи с 47-й годовщиной победы Исламской революции в Иране в различных сферах были введены в эксплуатацию новые объекты.