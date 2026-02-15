Сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из азербайджанского региона Зира, очень вкусная - Вучич

БЕЛГРАД/ Trend/ - Мы затронули вопросы экономического сотрудничества, сельского хозяйства – в этой сфере также возможно много обменов. Считаю, что сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из азербайджанского региона Зира, очень вкусная.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что из Азербайджана в его страну продукция экспортируется по специальной скидке, он сказал: «По сравнению с другими экспортируемыми товарами, это очень приемлемая цена. Поэтому мы думаем, что официальные лица правительства, не работающие в этой сфере, должны обратить на это внимание. Им также следует наладить сотрудничество в этой области и, конечно же, подготовиться к закупке продукции, предлагаемой нашими азербайджанскими друзьями».

«Конечно, у нас тоже есть много продукции, которую мы можем предложить Азербайджану», - добавил А.Вучич.