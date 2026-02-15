Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается в экономическом плане

Политика 15 февраля 2026
Президент Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается в экономическом плане
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
БЕЛГРАД/ Trend/ - Под руководством Президента Вучича Сербия успешно развивается, завоевала большое уважение на международной арене. В то же время проведены масштабные реформы в экономической и социальной сферах.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

Глава государства заявил, что в результате этого сегодня Сербия, несмотря на то, что она не обладает природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опирается на собственные силы, без посторонней помощи. «В нынешних условиях, особенно для страны, расположенной в Европе, это следует расценивать как исключительный фактор», - добавил он.

