Вырос экспорт продукции через таможню Хосреви в Иране

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 года — 20 января 2026 года) экспорт продукции через таможню Хосреви в провинции Кирманшах на западе Ирана увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 года — 19 января 2025 года) на 41% в стоимостном выражении и на 66% в весовом выражении.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель таможенного управления Хосреви провинции Кирманшах Дариуш Садеги в комментарии местным СМИ.

По его словам, за 10 месяцев через таможню Хосреви было экспортировано 1,86 млн тонн продукции на сумму 776 млн долларов.

Садеги отметил, что через таможню Хосреви в основном экспортировались стальные и железные слитки, фрукты, керамика, молоко и молочная продукция, а также продовольственные товары. Основным направлением экспорта являлся Ирак.

Он также сообщил, что в настоящее время в среднем 340 грузовиков в день перевозят экспортную продукцию Ирана через таможню Хосреви.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции страны составил 130 млн тонн на сумму 45 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 6,3% в стоимостном выражении, однако увеличился на 1,44% в весовом выражении.