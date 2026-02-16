Производство сырой стали в Иране увеличилось

БАКУ/Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 по 20 января 2026) производство сырой стали в Иране выросло на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 по 19 января 2025).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно статистике, за отчетный период производство сырой стали в стране составило около 27,3 миллиона тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 25,2 миллиона тонн.

Производство стальной продукции за 10 месяцев достигло 18,5 миллиона тонн, что на 1,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (18,3 миллиона тонн).

В тот же период производство губчатого железа в Иране составило порядка 34,6 миллиона тонн, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено около 30,4 миллиона тонн.

За 10 месяцев производство железной руды в виде пеллет достигло 53,3 миллиона тонн, что на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (52,7 миллиона тонн).

Производство железной руды в виде концентрата за отчетный период составило 63,9 миллиона тонн, что на 5% превышает уровень аналогичного периода прошлого года (около 60,9 миллиона тонн).

Отметим, что производственный потенциал Ирана по выпуску стали оценивается примерно в 40 млн тонн в год.