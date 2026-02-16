Обнародованы показатели промышленного производства в Азербайджане за январь

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в данной сфере, в январе 2026 года произведено промышленной продукции на 4,7 миллиарда манатов, что на 2,5% больше по сравнению с январем прошлого года. Производство в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,4%, а в ненефтегазовом секторе - на 8,7%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что 56,4% промышленной продукции пришлось на добывающий сектор, 35,2% - на перерабатывающую промышленность, 7,4% - на производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром, 1,0% - на водоснабжение, очистку и переработку отходов.

"В добывающем секторе добыча товарной нефти сократилась на 2,3%, тогда как добыча товарного газа увеличилась на 8,7%.

В перерабатывающей промышленности производство фармацевтической продукции выросло в 2,8 раза, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - в 2,1 раза, работы по установке и ремонту машин и оборудования - на 92,7%, производство электрооборудования - на 53,2%, строительных материалов - на 39,3%, табачных изделий - на 37,4%, бумаги и картона - на 26,1%, текстильной продукции - на 20,3%, полиграфической продукции - на 8,2%, одежды - на 3,9%", - передает комитет.

Согласно информации, в то же время сократилось производство мебели - на 0,3%, пищевых продуктов - на 0,6%, металлургической продукции - на 3,9%, напитков - на 6,4%, кожаных изделий и обуви - на 6,7%, изделий из резины и пластмассы - на 6,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 6,7%, машин и оборудования - на 10,8%, нефтепродуктов - на 16,4%, химической продукции - на 21,2%, продукции деревообработки - на 26,7%, готовых металлических изделий - на 28,5%.

Подчеркивается, что в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства сократился на 2,9%, а в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 5,7%.