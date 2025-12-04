Упрощение визового режима и визит Антониу Кошты в Астану. Чем еще знаменуется юбилей расширенного партнерства Казахстана и ЕС?

БАКУ /Trend/ - Официальный визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Астану 4 декабря становится логичным продолжением интенсивного политического диалога между Казахстаном и Европейским союзом, который в 2025 году приобретает особую символичность. Десять лет назад стороны подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве - документ, который стал основой для более тесного стратегического взаимодействия Астаны и Брюсселя.

Кроме того, 2 декабря Казахстан и ЕС провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии. Это первый случай, когда ЕС вступает в такие переговоры с государством Центральной Азии. Этот шаг поднимает отношения ЕС с Казахстаном на новый уровень.

Принципиальная особенность нынешнего этапа диалога между сторонами - многослойность. Акцент на укреплении политического взаимодействия сочетается с растущей экономической взаимозависимостью. ЕС остается крупнейшим торговым партнером и инвестором Казахстана: совокупные европейские инвестиции за два десятилетия превысили 200 миллиардов евро, а около 80% торговли Евросоюза со всеми странами Центральной Азии приходится именно на Казахстан.

В 2024 году взаимный товарооборот приблизился к 50 миллиардам долларов США, и эти показатели продолжают расти. Для Брюсселя Казахстан - ключевой поставщик энергии: 90% казахстанского экспорта в ЕС составляют нефть, газ и уран. Казахстан обеспечивает свыше 13% импорта нефти ЕС и более 21% потребности Евросоюза в уране. Учитывая текущие вызовы для энергобезопасности в Европе, роль Астаны только усиливается.

Европа все больше ориентируется на создание устойчивых сырьевых цепочек. Казахстан производит 19 видов сырья, которые крайне важны для экономики ЕС, включая уран, литий, титан, медь и кобальт. Меморандум о партнерстве в области цепочек создания стоимости устойчивого сырья, аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода, подписанный в 2022 году стал важной опорой сырьевого взаимодействия. Для Казахстана - это возможность закрепиться в новых технологических цепочках, для ЕС - важный элемент диверсификации поставок на фоне глобальной конкуренции за редкоземельные материалы.

Еще одно направление, которое сегодня определяет логику сотрудничества - это развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Инвестиции ЕС в модернизацию порта Актау, реконструкцию автомобильных дорог в Казахстане показывают, что Евросоюз рассматривает Казахстан как одного из важнейших партнеров в создании устойчивой транспортной инфраструктуры региона. Ранее ЕС заявил о планах по выделению 10 миллиардов евро на развитие ТМТМ. Для Казахстана это означает не только рост логистической роли, но и повышение транзитных доходов, а также укрепление собственной инфраструктурной устойчивости.

Одновременно сотрудничество расширяется в сферах цифровизации и инновациях. Казахстан является частью инициативы Global Gateway, в рамках которой ЕС планирует мобилизовать 12 миллиардов евро для Центральной Азии. Это не только транспортные проекты, но и цифровая связность: ЕС инвестирует в спутниковую инфраструктуру, расширение пропускной способности интернет-каналов и создание безопасного цифрового пространства в регионе. На фоне этого Казахстан активно развивает цифровые технологии, включая искусственный интеллект, и предлагает ЕС создать Инновационный кампус “Центральная Азия–ЕС” на базе Astana Hub.

Поддержка ЕС касается и климатической повестки - от реформы системы регулирования выбросов до адаптации к изменениям климата. Европейские компании активно участвуют в масштабных проектах Казахстана по развитию “зеленой” энергетики, включая ветровую генерацию и производство зеленого водорода.

Визит Антониу Кошты в Астану закрепляет достигнутые договоренности и демонстрирует, что ЕС стремится выстраивать с Казахстаном отношения как с ключевым партнером в Центральной Азии. Для Астаны сближение с ЕС – это укрепление многовекторности, где Европа предлагает экономическую и технологическую интеграцию, соответствующую целям модернизации страны.

Десятилетие СРПС может стать чертой, после которой отношения переходят в новую фазу. Следующие десять лет, как подчеркивает европейская сторона, должны стать периодом конкретных результатов: модернизированной инфраструктуры, устойчивых цепочек поставок, новых производств и развитых человеческих контактов.

В этом контексте визит руководителя Европейского совета может стать толчком для дальнейшего развития и укрепления реального сотрудничества между сторонами. И для ЕС, и для Казахстана текущий момент - возможность закрепить взаимное сотрудничество на уровне, который обеспечивает устойчивость в условиях нестабильной геополитики и глобальных вызовов.