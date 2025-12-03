В Азербайджане увеличились объемы кредитов микропредпринимателям

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства в Азербайджане, составил 3,442 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 24,3 миллиона манатов или на 0,7% больше, чем на 1 октября текущего года, и на 418,3 миллиона манатов или на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, по состоянию на 1 октября текущего года объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства в Азербайджане, составлял 3,418 миллиарда манатов, а на 1 ноября 2024 года - 3,024 миллиарда манатов.

Отметим, что по состоянию на 1 ноября текущего года объем бизнес-кредитного портфеля азербайджанских банков составил 15,623 миллиарда манатов, что на 78,8 миллиона манатов или 0,5% больше, чем в предыдущем месяце, и на 995,3 миллиона манатов или 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

