Обсуждены перспективы сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Республики Корея

БАКУ/Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов и председатель Центрального банка Республики Корея Чанг Ен Ри обсудили развитие сотрудничества.

Как передает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в X сообщил Т.Кязымов.

"В рамках рабочего визита в Республику Корея мы провели встречу с председателем Центрального банка Кореи Чанг Ен Ри. Во время встречи были обсуждены вопросы монетарной политики и финансовой стабильности, платёжных систем, а также устойчивых финансов.

Кроме того, мы рассмотрели применение технологических решений и подходов в данном секторе, а также опыт в этой сфере. На встрече также состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Кореи, включая обмен опытом и знаниями в сфере центрального банкинга", - говорится в публикации.