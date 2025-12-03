В Азербайджане меняются правила ограничения размера сумм, удерживаемых из зарплаты

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в правила ограничения размера сумм, удерживаемых из заработной платы.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана.

По действующему законодательству, общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать двадцати процентов от заработной платы, причитающейся работнику, а в случаях, предусмотренных соответствующим законодательством – пятидесяти процентов.

При удержании сумм из заработной платы на основании нескольких исполнительных документов во всех случаях удерживается пятьдесят процентов от заработной платы работника.

Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы, выплачиваемой работнику в период исправительных работ, а также на удержание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение ущерба лицам, пострадавшим в связи с потерей кормильца, и возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Согласно проекту, размер удержаний в таких случаях не может превышать 70 процентов от заработной платы, причитающейся работнику.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!