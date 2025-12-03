Казахстан и МАГАТЭ подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - Во время визита в Вену министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает Trend.

Казахстанский министр проинформировал Гросси о планах страны по развитию национальной ядерной отрасли и строительству атомных электростанций, подчеркнув важность выполнения стратегической задачи по достижению углеродной нейтральности. Он отметил, что партнёрство с МАГАТЭ, включая расширение договорно-правовой базы, является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, и подчеркнул ключевую роль Агентства в поддержании глобальной архитектуры безопасности.

Министр Кошербаев выразил благодарность генеральному директору МАГАТЭ за постоянную поддержку Агентства по всем направлениям сотрудничества с Казахстаном, обратив внимание на важность дальнейшей работы по развитию человеческого капитала и обеспечению присутствия граждан Казахстана на ключевых должностях в Агентстве. Казахстанский дипломат подчеркнул значимую роль страны в инициировании и продвижении повестки, направленной на восстановление суверенного равенства государств-членов в МАГАТЭ.

Гросси отметил особый вклад Казахстана и его важные инициативы в области мирного использования атомной энергии — от планов по строительству АЭС и развитию ядерной медицины до успешной работы Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске. Он выразил готовность Агентства предоставить всестороннюю поддержку Казахстану на всех этапах проекта строительства АЭС и предложил разработать и подписать Дорожную карту сотрудничества, охватывающую другие ключевые направления взаимодействия.

Высокую оценку получила реализация проектов Программы технического сотрудничества МАГАТЭ в Казахстане, включая проекты, направленные на разработку инновационных ядерных технологий для лечения онкологических заболеваний, повышение эффективности сельского хозяйства и восстановление территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона.

По итогам встречи Казахстан и МАГАТЭ подтвердили обоюдный интерес и готовность к дальнейшему расширению и углублению многопланового сотрудничества.