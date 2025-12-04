Мирный Южный Кавказ жизненно важен для укрепления связей между Европой и Центральной Азией - Антониу Кошта

АСТАНА /Trend/ - Мирный Южный Кавказ имеет важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Европейского совета Антониу Кошта в заявлении для СМИ по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он отметил роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности. "Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией", – заявил президент Европейского совета.

Кошта подчеркнул важность координации усилий в условиях растущей глобальной напряженности и конфликтов, которые ставят под угрозу международный порядок.

Он выразил глубокую признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и порядка, основанного на принципах международного права.

По словам Кошты, партнерство Европейского союза и Казахстана приносит конкретные результаты

"На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы. После заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать – это станет настоящим символом дружбы между нашими народами", – отметил он.