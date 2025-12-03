Мужчинам в Азербайджане предоставят 14 дней оплачиваемого отпуска при рождении ребенка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается предоставить мужчинам оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в связи с рождением ребенка.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно проекту, срок дородовой части отпуска по беременности и родам будет оплачиваемо продлеваться на количество дней, прошедших от предполагаемой даты родов до фактического даты рождения ребёнка, и при этом послеродовая часть отпуска не будет сокращаться.

Мужчинам в связи с рождением ребенка на основании справки медицинского учреждения будет предоставлен оплачиваемый отпуск продолжительностью всего 14 календарных дней на дородовой и послеродовой период.

