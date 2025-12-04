Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Великобритания гордится растущими связями с Азербайджаном в сфере обороны – Фергус Олд

Политика Материалы 4 декабря 2025 13:14 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в социальной сети Х по поводу приема Президентом Ильхамом Алиевым государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Как сообщает Trend, дипломат подчеркнул, что оборона является ключевым аспектом стратегического партнерства:

"Я был рад встретиться с лордом Верноном Коакером и обсудить с Президентом Ильхамом Алиевым будущие возможности в оборонной сфере. Соединённое Королевство приветствует прогресс, достигнутый за год, и гордится растущими с Азербайджаном связями в сфере обороны".

