Весь декабрь: внешние переводы для бизнеса между банками Группы ВТБ - без комиссий

С 1 по 31 декабря 2025 года ВТБ запускает специальную акцию для корпоративных клиентов: комиссия 0% на международные бизнес-переводы между банками Группы ВТБ в Казахстане, Азербайджане и Беларуси.

Льготные условия распространяются только на переводы в тенге и иностранной валюте, совершенные через интернет-банк ВТБ для юридических лиц. Акция направлена на поддержку корпоративных клиентов, осуществляющих регулярные международные расчёты в упомянутых выше дочерних банках Группы ВТБ и призвана повысить эффективность трансграничных операций бизнеса.

Подробную информацию можно получить в отделениях банка в Баку и Гяндже или у персонального менеджера, а также позвонив на короткий номер 986.