Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в сфере военной медицины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества на 2025 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и Вооруженными силами Венгрии, в Баку состоялась встреча специалистов по военной медицине обеих стран.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

На встрече, состоявшейся в Медицинском управлении министерства обороны, гостям был представлен брифинг об организации медицинского обслуживания в азербайджанской армии, об успешных реформах в области военной медицины, применяемых новых практических методах лечения, а также о медицинских услугах, предоставляемых военнослужащим, состоящим на службе и в запасе, и членам их семей. Было особо подчеркнуто, что в Главном клиническом госпитале созданы все условия для обследования и лечения военнослужащих, а высококвалифицированный медицинский персонал выполняет свою работу с большим энтузиазмом.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в сфере военной медицины и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Отмечалось, что рабочие встречи, направленные на расширение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в области военной медицины, обмен опытом и повышение профессиональной подготовки, будут продолжены.

После встречи венгерская делегация посетила Главный клинический госпиталь министерства обороны и другие военные медицинские учреждения, где ознакомилась с созданными условиями.

В завершение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

