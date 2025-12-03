В Азербайджане вносятся изменения в правила расчета средней заработной платы

БАКУ /Trend/ - Правила расчета средней заработной платы будут изменены.

Как сообщает Trend, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался сегодня на онлайн-заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, за исключением оплаты за период трудового отпуска, средняя заработная плата работника определяется так: сумма зарплаты, начисленной за два календарных месяца, предшествующих выплате, делится на количество рабочих дней в этих месяцах, и таким образом определяется зарплата за день, а полученная сумма умножается на количество рабочих дней. Для работников, проработавших менее двух месяцев, средняя заработная плата рассчитывается так: сумма зарплаты, начисленной за фактически отработанные дни, делится на количество этих дней, определяется зарплата за день, и затем она умножается на число рабочих дней.

Согласно проекту, в указанных случаях, если рассчитанная зарплата за день оказывается ниже последней зарплаты за день работника из-за его нахождения в частично оплачиваемом социальном отпуске, неоплачиваемом отпуске по инициативе работодателя или вынужденном простое не по вине работника, будет применен показатель его последней зарплаты за день.

