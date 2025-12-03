Скончался после спектакля в 41 год... В Баку представлен спектакль "Сборище сумасшедших" к 80-летию Самандара Рзаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля "Сборище сумасшедших", посвящённый 80-летию со дня рождения видного актера театра и кино, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Самандара Рзаева, сообщает Trend Life.

Пьеса "Сборище сумасшедших" была написана Джалилом Мамедгулузаде в 1927 году. Ее главная идея - смелое и глубокое разоблачение религиозного мракобесия и суеверий. Спектакль поставлен режиссером, заслуженным деятелем искусств Бахрамом Османовым, композитор - народный артист Сиявуш Керими, художник - народный художник Назим Бейкишиев, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистент режиссёра - Нармин Гасанова, пластическое решение - Джейхун Дадашов.

В спектакле сыграли - народные артисты Нуреддин Мехтиханлы, Джафар Намиг Кямал, Гаджи Исмаилов, Али Нурзаде, Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Санубяр Искендерли, Эльшан Рустамов, Вяфа Рзаева, Эльшан Джабраилов, Аслан Ширин, Матлаб Абдуллаев, Эльвида Джафаров, Мирза Агабейли, Эльхан Гулиев, Кязым Гасангулиев, Мазахир Джалилов, Матанет Атакишиева, а также актёры Вусал Мустафаев, Ильяс Ахмедов, Рустам Рустамов, Фируза Балаева, Ляман Иманова, Диляра Назарова, Незрин Абдуллаева, Мэхсэти Тахирзаде, Лала Сулейманова, Нармина Махаррамова.

Выступившие народные артисты Рафиг Азимов и Ильхам Намиг Камал отметили большие заслуги Самандара Рзаева перед азербайджанской культурой, театром и кинематографом, поделились теплыми воспоминаниями, подчеркнув, что актер был благородным и светлым человеком.

Самандар Рзаев родился 2 января 1945 года в Агсу и скончался в 41 год - 27 марта 1986 года, навсегда оставшись в памяти людей своими яркими образами. Он учился на факультете актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств, где ему преподавали такие видные деятели театрального искусства, как Рза Тахмасиб, Мехти Мамедов, Адиль Искендеров, Насир Садыхзаде. Еще студентом будущий актер выступал по телевидению как мастер художественного чтения. Он стал первым ведущим только что открывшейся радиопередачи Bulaq ("Родник"), которая снискала широчайшую популярность, ее даже называли Səməndər Bulağı ("Родник Самандара").

За год до окончания института главный режиссер Азербайджанского государственного драматического театра Тофиг Кязымов пригласил его в театр, доверив молодому актеру роль Горацио в спектакле "Гамлет" Шекспира. Первая роль Рзаева на большой сцене стала успешной и открыла ему путь на творческий Олимп.

Он исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Гусейна Джавида, Джафара Джаббарлы, Александра Ширванзаде, Шихали Гурбанова, Анара Рзаева, Саида Ордубади, Джалила Мамедгулузаде и др.

Самандар Рзаев снялся в около 20 фильмах, среди которых были такие культовые картины, как "Насими", "Бабек", "В огне", "Рыцари Черного озера", "Дедушка дедушки нашего дедушки" и пр.

Каждая из сыгранных им ролей в самых разных жанрах отличалась особым колоритом и характером, где не было границ его перевоплощениям. Также актер был мастером художественного чтения. На радио он вел программу "Родник", часто лично редактируя текст в рамках передачи. При этом "визитной карточкой" Самандара Рзаева был его своеобразный голос – сильный, громкий и насыщенный, от которого "дрожали" стены театра, и который невозможно было спутать ни с одним другим. Он был также настоящим мастером дубляжа. Например, в фильме "Король Лир" (где исполнителя роли Лира – прибалтийского актера Юри Ярвета дублировал Зиновий Гердт), главного персонажа озвучивал Самандар Рзаев. Работа азербайджанского актера была высоко оценена на всесоюзном конкурсе дубляжа. Более того, именно голосом Рзаева говорит следователь Сейфи Ганиев из детективной драмы Расима Оджагова "Допрос". Эту роль сыграл российский актер Александр Калягин.

Скончался актёр 27 марта 1986 года от цирроза печени. В тот день он вышел на сцену, сыграв в спектакле "Тлеющие костры" М. Ибрагимова свою последнюю роль. На спектакль актёр приехал прямо из больницы. После спектакля, доиграв свою роль, он скончался за кулисами...

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!