В Баку проходит II заседание Рабочей группы по картографии ОТГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит второе заседание Рабочей группы по картографии Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в среду Trend, в заседании принимают участие представители соответствующих органов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, а также стран с наблюдательным статусом - Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра в сферах геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем.

Азербайджанская сторона на встрече будет представлена сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов, Агентства геодезии и картографии при министерстве, а также специалистами других профильных ведомств.

