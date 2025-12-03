Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку проходит II заседание Рабочей группы по картографии ОТГ (ФОТО)

Политика Материалы 3 декабря 2025 11:05 (UTC +04:00)
В Баку проходит II заседание Рабочей группы по картографии ОТГ (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - В Баку проходит второе заседание Рабочей группы по картографии Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в среду Trend, в заседании принимают участие представители соответствующих органов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, а также стран с наблюдательным статусом - Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра в сферах геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем.

Азербайджанская сторона на встрече будет представлена сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов, Агентства геодезии и картографии при министерстве, а также специалистами других профильных ведомств.

Новость обновляется

