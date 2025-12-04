В Баку стартует 16-й Международный кинофестиваль: 34 страны, 78 фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 5 по 9 декабря в Баку состоится 16-й Международный кинофестиваль - Baku International Film Festival, организованный Центром молодых кинематографистов. Фестиваль в этом году проводится в рамках кинофестиваля Baku Cinema Breeze 25, организованного Министерством культуры и Агентством кино Азербайджанской Республики, сообщили Trend Life в оргкомитете фестиваля.

Церемония открытия фестиваля состоится 5 декабря в 19:00 в Киноцентре "Низами". В мероприятии примут участие представители министерства культуры, дипломатических миссий иностранных государств, члены международного жюри фестиваля, а также известные деятели культуры и искусства.

В течение пяти дней в Киноцентре "Низами" будут демонстрироваться 78 фильмов из 34 стран. Показ фильмов открыт для всех желающих. С прошлого года фестиваль включает конкурс полнометражных фильмов и предлагает четыре конкурсные программы, каждая из которых оценивается отдельным жюри.

В международной программе дебютных полнометражных художественных фильмов участвуют 10 лент, которые будут оценивать известный кинокритик и сценарист Надир Бадалов (Азербайджан), режиссёр и сценарист Ники Керими (Иран), обладатель премии Европейской киноакадемии "Лучший продюсер" Зейнеб Атакан (Турция) и киноэксперт Игорь Сукман (Беларусь).

В рамках национального конкурса представлены 16 короткометражных художественных и документальных фильмов, а также 5 студенческих работ. Среди 21 произведения лучшие определит жюри, в состав которого вошли режиссёр и продюсер Фариз Ахмедов, получивший награды на фестивалях в Сербии, России и Польше; иранский режиссёр и продюсер Реза Сиами, работающий над продвижением азербайджанских фильмов за рубежом; кинокритики Фарида Джалилова и Севда Султанова, известные своими публикациями в области искусства, кино и телевидения.

Международное жюри короткометражных фильмов возглавят директор киноотдела турецкого телеканала TRT, продюсер Фарук Гювен, режиссёр Рүфат Асадов, чьи документальные фильмы отмечены наградами на международных фестивалях, а также новозеландский критик Кармен Грей.

Жюри конкурса азиатских талантов сформируют продюсер Али-Саттар Гулиев, удостоенный наград на Каннском, Тамперском, Казанском, Ташкентском и Душанбинском фестивалях; программный директор международного кинофестиваля "Восток–Запад. Классика и авангард" Роман Дорофеев (Россия); а также международный лауреат, режиссёр и оператор Даниэль Гулиев.

Главная награда фестиваля – "Золотой гранат" (Qızıl Nar). Кроме того, победителям ряда номинаций будут вручены специальные призы и дипломы.

Помимо конкурсной программы, зрителям будут представлены внеконкурсные показы. Так, в рамках программы "Наш язык" демонстрируются фильмы, снятые на азербайджанском языке соотечественниками, проживающими в разных странах мира. Сотрудничество фестиваля с British Council позволяет ежегодно организовывать специальные показы фильмов-кандидатов на премию BAFTA.

Церемония закрытия и награждения победителей состоится 9 декабря в 19:00 в Киноцентре "Низами".

Поддержку фестивалю оказывают: Союз кинематографистов Азербайджана, Киноцентр "Низами", British Council, студия Şahdağfilm, Национальный совет молодежных организаций Азербайджана, Cinelab, DOST TV, Институт Юнуса Эмре.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

