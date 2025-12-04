Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Главы министерств иностранных дел (МИД) Азербайджана и Турции встретились в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что министры обсудили вопросы глубокого стратегического союзничества, развитие в области региональной безопасности, экономическое и торговое сотрудничество, проекты энергетической и транспортной взаимосвязи, а также вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ.

Министры подтвердили совместную приверженность дальнейшему укреплению азербайджано-турецкого партнерства во всех областях.

