Изменены правила обращения в Дисциплинарную комиссию в отношении депутатов Верховного Меджлиса Нахчывана

БАКУ/Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики получит право направлять обращение в Дисциплинарную комиссию в отношении депутата, который без уважительной причины не посещает все заседания очередной сессии Верховного Меджлиса либо пропускает 5 заседаний в течение года.

Как сообщает Trend, в связи с этим первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов подписал соответствующий закон.

Согласно действующему законодательству, председатель Верховного Меджлиса представляет обращение в Дисциплинарную комиссию в отношении депутата Верховного Меджлиса, который без уважительной причины не посещает все заседания очередной сессии Верховного Меджлиса или 10 заседаний Верховного Меджлиса в течение года.

