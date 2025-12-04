Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold" - Распоряжение

Политика Материалы 4 декабря 2025 15:40 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В составе Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "AzerGold" произведены изменения.

Как сообщает Trend, это отражено в распоряжении Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "AzerGold".

Согласно изменениям, член Наблюдательного совета - заведующий отделом финансирования отраслей экономики Аппарата министерства финансов Вугар Меджидли заменен заведующим отделом финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Мехманом Исмаиловым, заведующий отделом добывающей промышленности и энергетики департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Рашад Исмаилов - заместителем главного исполнительного директора холдинга Али Джафаровым.

