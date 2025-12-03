Президент Узбекистана принял делегацию России

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 декабря принял делегацию Российской Федерации во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым, прибывшим в Узбекистан для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии, передает Trend.

Во встрече также участвовали главы Нижегородской и Омской областей, Башкортостана и Красноярского края России.

В начале беседы высокий гость передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне на основе «дорожной карты».

С удовлетворением отмечен устойчивый рост объемов торговли, реализация проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других отраслях.

Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса.

В данном контексте дана высокая оценка плодотворным итогам прошедшего сегодня заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий в городе Ташкенте.

Также на полях встречи руководители ведущих компаний России представили Шавкату Мирзиёеву конкретные планы по реализации проектов в области IT, энергетики, электротехники, машиностроения, химии, фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности.