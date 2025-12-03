В Азербайджане создадут трехстороннюю комиссию по труду и социальным вопросам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана трехсторонняя комиссия по труду и социальным вопросам.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в целях содействия регулированию социально-трудовых отношений, подготовке проекта Генерального коллективного соглашения, проведения консультаций по подготовке проектов нормативно-правовых актов в области социального обеспечения будет создана постоянно действующая трехсторонняя комиссия по труду и социальным вопросам, состоящая из равного числа уполномоченных представителей органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, профсоюзов и общереспубликанских объединений работодателей.

