Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами (ФОТО)

Политика Материалы 4 декабря 2025 17:47 (UTC +04:00)
Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел, убежища и миграции Королевства Нидерландов Дэвидом Ван Велем.

Как передает Trend, об этом сообщается в аккаунте X министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что была подчеркнута значимость механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел, на которых обсуждается текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также взаимодействие и визиты в рамках различных международных мероприятий.

