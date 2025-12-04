Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел, убежища и миграции Королевства Нидерландов Дэвидом Ван Велем.

Как передает Trend, об этом сообщается в аккаунте X министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что была подчеркнута значимость механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел, на которых обсуждается текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также взаимодействие и визиты в рамках различных международных мероприятий.

