Обсуждено сотрудничество Азербайджана и ЕС (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Согласно информации, на встрече стороны обсудили повестку дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и приветствовали позитивный прогресс в контактах на высоком уровне.

В ходе встречи также обсуждалось расширение сотрудничества в таких областях, как энергетическая безопасность, транспорт и связь, торговля и «зелёный переход».

Министр также проинформировал Каю Каллас о региональных процессах, в том числе об усилиях Азербайджана, направленных на продвижение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

