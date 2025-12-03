Кыргызстан представит новую общую карту тюркских государств на заседании ОТГ в Баку

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан представит новую общую карту тюркcких государств на втором заседании Рабочей группы по картографии Организации тюркских государств (ОТГ), проходящей в Баку.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам заместитель директора Государственной службы картографии и геодезии Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызстана Нарынбек Исабеков в рамках II заседания Рабочей группы по картографии ОТГ.

Он также отметил, что мероприятие проходит накануне форума по градостроительству, что, по его словам, подчеркивает значение объединенных картографических инициатив для дальнейшего взаимодействия стран.

"Мы подготовили единую карту тюркских государств и представим ее сегодня. Она наглядно показывает масштабы региона тюркских государств, и подчеркивает, что мы - важная часть мирового будущего", - сказал Н.Исабеков.