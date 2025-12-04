Иса Габиббейли разъяснил вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева в НАНА

БАКУ/Trend/ - Вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет рассмотрен после вынесения решения суда.

Об этом сказал в четверг Trend президент НАНА Иса Габиббейли в кулуарах международной конференции «Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации» в Баку, посвященной 120-летию Юсифа Мамедалиева.

Он отметил, что НАНА глубоко сожалеет в связи со сложившейся ситуацией.

"Вопрос о действительном членстве Р.Мехтиева в НАНА будет рассмотрен после судебного решения", - сказал И. Габиббейли.

Отметим, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджана.

