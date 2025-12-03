Названы данные по спросу на международные грузовые авиаперевозки за октябрь

БАКУ /Trend/ - В октябре 2025 года общий спрос, измеряемый в грузовых тонно-километрах (CTK), увеличился на 4,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+4,8% для международных перевозок), сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Сообщается, что провозная емкость, измеряемая в доступных грузовых тонно-километрах (ACTK), выросла на 5,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+6,4% для международных перевозок).

Согласно информации, генеральный директор IATA Уилли Уолш заявил, что в октябре спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 4,1% в годовом выражении: "Уже восьмой месяц подряд рынок показывает рост, и при этом был установлен новый рекорд по месячным объемам. На направлении Азия – Северная Америка снижение продолжается шестой месяц, однако другие маршруты демонстрируют заметно более сильную динамику. Двузначные или близкие к этому темпы роста зафиксированы в Азии, между Ближним Востоком и Европой, а также между Европой и Азией. Эти изменения показывают, что грузовой сегмент помогает глобальным цепочкам поставок перестраиваться под влиянием торговой политики США. И это особенно важный сигнал сейчас, перед началом пикового сезона перевозок в четвертом квартале".

Отмечается, что существуют основные факторы, оказавшие влияние на статистику.

"Мировая торговля товарами в сентябре выросла на 5,3% в годовом исчислении. Мировое промышленное производство в сентябре увеличилось на 3,7% в годовом выражении - это самый быстрый рост с марта 2025 года и самый сильный месячный показатель с конца 2022 года. Цены на авиатопливо в октябре выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на нефть. Рост был обусловлен дефицитом на рынке дизельного топлива, что привело к удвоению спрэда между ценами на сырье и топливо в годовом выражении.

В октябре мировое производственное настроение немного укрепилось: индекс PMI рос третий месяц подряд и достиг 51,45. Показатель новых экспортных заказов немного понизился, до 48,31 и по-прежнему остается ниже порога роста в 50 пунктов, что отражает сохраняющуюся осторожность на фоне неопределенности в тарифной политике", - сообщает ассоциация.

Грузовые авиаперевозки – октябрь 2025 (в % к октябрю 2024 года)

Регион Доля рынка CTK ACTK Загрузка Весь мир 100,0 4,1 5,1 47,1 (-0,5 п.п.) Африка 2,0 16,6 20,0 41,3 (-1,2 п.п.) Азиатско-Тихоокеанский регион 34,3 8,3 7,3 49,6 (0,5 п.п.) Европа 21,5 4,3 4,3 54,7 (0,0 п.п.) Латинская Америка и Карибы 2,9 -2,7 2,8 39,1 (-2,2 п.п.) Ближний Восток 13,6 5,7 10,0 46,7 (-1,9 п.п.) Северная Америка 25,7 -2,7 0,1 40,9 (-1,2 п.п.)

Ассоциация представляет детализацию показателей авиационных грузоперевозок по регионам за октябрь 2025 года по отношению к октябрю 2024 года:

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 8,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 7,3% в годовом исчислении.

Североамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,7% в годовом исчислении — это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с показателями Латинской Америки. Провозная емкость увеличилась на 0,1% в годовом исчислении.

Европейские перевозчики в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 4,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 4,3% в годовом исчислении.

Авиакомпании Ближнего Востока в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 5,7% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 10,0% в годовом исчислении.

Латиноамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,2% в годовом исчислении — это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с динамикой Северной Америки. Провозная емкость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении.

Африканские авиакомпании в октябре показали самый высокий рост спроса на грузовые авиаперевозки среди всех регионов — на 16,6% в годовом выражении. Провозная емкость при этом увеличилась на 20,0% в годовом исчислении.