Кредитный портфель по предприятиям строительного сектора вырос

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года кредитный портфель азербайджанских банков по предприятиям строительного сектора составил 1,512 млрд манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, кредитный портфель в данном секторе увеличился на 9,2 млн манатов, или 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 34,8 млн манатов, или 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, объем бизнес-кредитов, выданных банками в строительном секторе, на 1 октября 2025 года составил 1,502 млрд манатов, а на 1 ноября прошлого года – 1,477 млрд манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября текущего года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 0,4% или 127,6 млн манатов и составил 29,404 млрд манатов. Из кредитного портфеля 15,623 млрд манатов (53,1%) составили бизнес-кредиты, 9,232 млрд манатов (31,4%) – потребительские кредиты, а 4,548 млрд манатов (15,5%) – ипотечные кредиты.