Выросли доходы Азербайджана от эксплуатации магистральных газопроводов

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года доходы Азербайджана от эксплуатации магистральных газопроводов, включая Южнокавказский трубопровод (Баку–Тбилиси–Эрзурум), составили 2,072 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, это на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 9 месяцев текущего года потери в сети магистральных газопроводов увеличились на 16,9% и составили 34,6 миллиона кубометров.

За отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 29,825 миллиарда кубометров газа (рост на 0,9%). Кроме того, объём газооборота составил 9,884 миллиарда тонно-километров, что на 6,8% больше показателя за первые 9 месяцев прошлого года.

Отметим, что Южнокавказский газопровод эксплуатируется с конца 2006 года и обеспечивает транспортировку газа с месторождения «Шах Дениз» для Азербайджана, в Грузию и Турцию. По расширенному участку газопровода коммерческие поставки в Турцию начались в июне 2018 года и в Европу — в декабре 2020 года.

Акционеры SCPC: bp (29,99%), SGC (21,02%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%) и NICO (10,00%).