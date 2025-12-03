Подписан план совместных действий между МЧС Азербайджана и Узбекистана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан генерал-майором Ботиром Кудратходжаевым, который находится с визитом в нашей стране в рамках проходящей в Баку XXVI Международной конференции руководителей пожарных и спасательных служб государств-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

Подчеркнув стремительное расширение связей между министерствами по чрезвычайным ситуациям двух стран, министр Кямаледдин Гейдаров выразил уверенность, что встреча придаст импульс развитию сотрудничества между ведомствами. В этой связи было заявлено, что совместный план действий, который будет подписан, создаст условия для углубления обмена опытом и выведения отношений на качественно новый уровень.

Министр Ботир Кудратходжаев выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя министерствами в рамках азербайджано-узбекских отношений, которые носят характер стратегического партнерства и союзничества, и рассказал о преимуществах дальнейшего развития сотрудничества между министерствами по чрезвычайным ситуациям двух стран.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан "План совместных действий между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан на 2026-2027 годы". План подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаледдин Гейдаров и министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Ботир Кудратходжаев.

Затем гость ознакомился с деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях, Главного управления по развитию цифровых технологий и инноваций и Управления по связям с общественностью МЧС.

Отметим, что в рамках визита министр посетит ряд других структур МЧС и ознакомится с их деятельностью на местах.

