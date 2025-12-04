Научное наследие Юсифа Мамедалиева имеет огромное значение для человечества - гендиректор ISESCO

БАКУ/Trend/ - Научное наследие академика Юсифа Мамедалиева имеет огромное значение не только для Азербайджана, но и для всего человечества:

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня генеральный директор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малики в видеообращении на церемонии открытия международной конференции «Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации» в Баку, посвященной 120-летию со дня рождения Юсифа Мамедалиева.

"Блестящие достижения Ю. Мамедалиева внесли значительный вклад в научные прорывы, ставшие основой первых великих шагов человечества за пределами Земли.

Сегодня Азербайджан стал одним из ведущих центров нефтехимических инноваций, и одной из основных причин этого являются научные школы и институты, созданные Юсифом Мамедалиевым. Эти учреждения по-прежнему поддерживают дух исследований в работе ученых и служат храмом знаний для подготовки нового поколения исследователей. Наследие, созданное им, доказывает, что гармония науки и культуры является главным условием прогресса народов".

