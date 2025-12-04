Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями защитников обвиняемых

БАКУ /Trend/ - 4 декабря в Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает Trend, в судебном заседании участвуют обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судебное заседание продолжается выступлениями защитников обвиняемых.

Защитник обвиняемого Давида Ишханяна Агшин Мамедли в своем выступлении сказал, что судебный приговор должен выноситься только на основании окончательных и неоспоримых доказательств. Он попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Д. Ишханяна.

Другой адвокат Д. Ишханяна Эльчин Амиров также попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

Защитник обвиняемого Левона Балаяна Вафа Мехтиева заявила, что в действиях ее подзащитного отсутствует состав преступления, и попросила суд вынести оправдательный приговор.

Другой адвокат Л. Балаяна Саги Мамедов также попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении лица, чьи права он защищает.

Защитник обвиняемого Давида Аллахвердяна Низами Алиев сказал, что его подзащитный не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он сказал, что доказательства, выдвинутые против Д. Аллахвердяна, являются необоснованными и недостоверными. Защитник попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Д. Аллахвердяна.

Другой его адвокат – Эльмеддин Мамедов сообщил, что согласен с обстоятельствами, изложенными в выступлении предыдущего защитника.

Защитник обвиняемого Эрика Казаряна Натиг Мустафаев в своем выступлении отметил, что его подзащитный не считает себя виновным, сдав оружие, он добровольно сдался военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана. Он попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Э. Казаряна.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях, продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!