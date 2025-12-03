Дирижер Рамиз Малик Асланов направил обращение Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Народный артист, дирижер Рамиз Малик Асланов, испытывающий в последнее время проблемы со здоровьем, направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выразив благодарность за поддержку, оказанную государством в его лечении.

Trend представляет письмо:

"Уважаемый господин Президент Ильхам Гейдар оглу Алиев!

Пишу Вам это письмо с глубокой благодарностью!

Благодаря Вашей поддержке я смог вовремя обратиться к профессиональным врачам, и это стало поистине переломным моментом в моей жизни!

Ваше внимание стало для меня, человека, проведшего жизнь за дирижерским пультом и недавно вынужденным отстраниться от любимого дела, несравненной моральной поддержкой, источником надежды и сил на благополучный исход процесса.

Оказанные Вами забота и внимание являются показателем большой значимости и важности, придаваемой Вами судьбе каждого гражданина, и это не может не вызывать чувства радости и гордости!

С глубоким уважением,

желая Вам новых успехов во всех делах,

а Вам и Вашей семье - здоровья и благополучия,

Рамиз Малик Асланов".