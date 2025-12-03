Деятельность Рабочей группы по картографии - одно из важных направлений сотрудничества в рамках ОТГ - Мурад Наджафбейли

БАКУ/Trend/ - Деятельность Рабочей группы по картографии является одним из важных направлений сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил руководитель Секретариата Государственной комиссии Кабинета министров Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения Мурад Наджафбейли в ходе выступления на II заседании Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку.

«Благодаря геодезии, картографии и геоинформационным системам, информационные и деловые возможности открывают новые перспективы для наших стран.

Укрепление сотрудничества в этой области имеет большое значение особенно в преддверии Всемирного дня окружающей среды и Всемирного форума градостроительства, который состоится в Баку в 2026 году.

Это также в очередной раз демонстрирует шаги, предпринимаемые Азербайджаном в направлении охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Уверен, что сегодняшняя встреча будет успешной и откроет новые возможности для нашего будущего сотрудничества», - сказал он.

М.Наджафбейли также отметил, что ОТГ является для нас главной международной организацией: "Потому что это наша семья. Эти слова точно передают дух нашего сотрудничества".

