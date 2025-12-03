Иран намерен значительно увеличить железнодорожный транзит

БАКУ /Trend/ - Иран планирует увеличить объём железнодорожных грузоперевозок до 10 миллионов тонн к 2029 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития, исполнительный директор Иранской железнодорожной компании Джаббар Али Закери на заседании Железнодорожной администрации Загроса 28 ноября.

По его словам, с учётом расширения сотрудничества с соседними странами и странами СНГ, возможно достижение запланированных объёмов железнодорожных грузоперевозок.

Закери добавил, что, несмотря на различные проблемы, в этом году был зафиксирован рост объёма международных грузоперевозок на 12%. Это свидетельствует о необходимости проделать большую работу для реализации намеченного плана.

Следует отметить, что за последний иранский год (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) объем транзита, импорта и экспорта по иранским железным дорогам составил 5 млн тонн. Из них 2,4 млн тонн составили транзит, а 2,6 млн тонн — импорт и экспорт.