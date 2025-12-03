Представлены рекомендации по технологиям для декарбонизации энергосектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики состоялась презентация документа «Рекомендации по политике и технологиям, направленным на декарбонизацию энергетического сектора Азербайджана».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, документ подготовлен в рамках проекта технической помощи «Низкоуглеродные решения в энергетическом секторе Азербайджана», реализуемого в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании между министерством энергетики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о технической помощи в развитии энергетического сектора».

Документ представляет собой Дорожную карту по декарбонизации энергетического сектора в соответствии с Национально определяемыми вкладами Азербайджана (NDC 3.0) и климатическими целями. Дорожная карта объединяет приоритетные направления, этапы и стратегический подход для ускорения перехода к низкоуглеродной энергетической системе.

Кроме того, Дорожная карта включает ряд рекомендаций, охватывающих политику, технологии генерации, законодательную базу, институциональные механизмы, наращивание потенциала, социально-экономические меры и инвестиции, необходимые для значительного сокращения выбросов в энергетическом секторе Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, экологии и природных ресурсов, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерэнержи», Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии и Агентства по регулированию энергетических вопросов.

